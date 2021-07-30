Kartal’da 11’inci katta yanan derin dondurucu paniğe neden oldu

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA Kartal’da rezidansın 11’inci kat balkonunda bulunan derin dondurucu bilinmeyen nedenle patladı. Gürültüyü duyan vatandaşlar kendini dışarı attı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi rezidans sakinleri yaptı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Blokevleri Sokak üzerinde bulunan 21 katlı rezidansın 11’inci katında meydana geldi. Balkonda bulunan derin dondurucunun motoru bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Gürültüyü duyan bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle rezidans sakinleri yaptı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangına müdahale eden bir kişi dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden bir rezidans sakini, “Komşumuzun biri balkona derin dondurucu koymuş. Derin dondurucu da güneşin vurması sebebiyle şase yaptı, patlama oluştu. Komşumuz kaçmıştı. Biz de yangın tüpleriyle, su hortumlarıyla söndürdük güvenlik arkadaşlarla beraber” dedi.

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