Kartal tiyatro etkinliklerinde YENİ SEZONA BAŞLADI

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ‘Kültür ve Sanatta Yükselen Kartal’ sloganıyla düzenlenen tiyatro etkinliklerinde yeni sezon başladı. Geçtiğimiz hafta sonu üç ayrı oyun Kartal kültür merkezlerinde izleyiciyle buluştu.

NAZIM HİKMET’İN ŞEYH BEDREDDİN DESTANI İZLEYENLERLE BULUŞTURULDU

Haftanın ilk tiyatro etkinliği cuma akşamı Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Usta Şair Nazım Hikmet Ran’ın unutulmaz eserinden yola çıkılarak hazırlanan Şeyh Bedreddin Destanı epik bir anlatımla seyirci karşısına çıktı.

Tuncel Kurtiz’in 1992 yılında ‘Günümüz İçin Bir Ayin’ başlığıyla sergilediği eser, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlenen İlkay Akdağlı tarafından sahnelendi. Müzikal bir gösteri eşliğinde izleyiciyle buluşan oyunda şiirler, türküler ve ağıtlar aynı sahnede buluştu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YERLİ KOMEDİ OYUNU: İYİ KÖTÜ ÇİRKİN

Cumartesi günü saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kartal’da yaşayan tiyatroseverler Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı ve Ahmet Burak Bacınoğlu’nun hem yönettiği hem de oyuncular arasında olduğu oyun izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İyi Kötü Çirkin isimli tiyatroda ünlü isimler Ersin Korkut, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık ve Ahmet Burak Bacınoğlu trajikomik bir olay örgüsünü sahneledi.

İyi bir insanın çocukluğundan yetişkinliğine kadar başından geçen olaylara, kötü ve çirkin insanlar tarafından nasıl yön verildiğini anlatan oyun keyifli anlara sahne oldu. Yer yer siyasi hicivlere ve seyircilerle girilen diyaloglara yer verilen tiyatro izleyicileri bolca güldürdü.

Oyunun sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar sahneye gelerek oyuncuları tebrik edip, çiçek takdiminde bulundu.

‘HIRSIZ’ ADLI OYUNLA HAFTANIN FİNALİ YAPILDI

Küçük bir tiyatro festivali tadında geçen hafta sonunun son oyunu yine ünlü oyuncuların sahne aldığı ‘Hırsız’ oldu. İtalyan Oyun Yazarı Dario Fo’nun yazdığı, Füsun Demirel’in Türkçe’ye çevirdiği ve Ali Yaylı’nın yönetmenliğini üstlendiği komedi oyununu ünlü isimler canlandırdı. Umut Oğuz, Tuna Arman, Somer Karvan, Ebru Karanfilci, Suat İnal ve Ceren Bayır’ın oynadığı oyunda bir hırsızın yaşadıkları anlatılıyor. İtalya’da geçen hikâyede bir politikacının evine giren hırsızın yaşanan olaylar esnasında arada kalması ve bu durumdan çıkma çabası mizahi bir dille ele alınıyor.

Oyunun ardından sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi oyunculara plaket takdim etti.