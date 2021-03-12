Kartal TEM’de makas atan maganda kamerada 

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)- KARTAL’da TEM Bağlantı Yolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’ye 2 bin 822 lira ceza kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün Tem Otoyolu’nda araçlara makas atma görüntüsü kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kartal TEM Bağlantı Yolunda bir sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve önündeki araçları yakın takip ettiği ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında dün çalışma başlattı. TEM Otoyolu’nda bulunan kameralar incelendikten sonra olayı gerçekleştirenin A.K. isimli bir erkek olduğunu tespit edildi. A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. A.K.’nin araçla yolda ilerlerken, diğer araçlara makas atma görüntüsü kameraya yansıdı. A.K.’ye Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek) maddesinden bin 339 lira, 56/1c (yakın takip) maddesinden 144 lira, 32/3 (abartı egzoz) maddesinden bin 339 lira olmak üzere toplam da 2 bin 822 lira idari para ceza uygulandı. Sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen, A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.