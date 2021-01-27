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Kartal Belediyesi’nden kahvehane esnafına erzak desteği

İSTANBUL, (DHA) – Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle kapatılan kahvehane sahiplerine destek olmak isteyen Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje ile ilçedeki tüm kahvehane esnafına erzak kolisi desteği başlatıldı.

Belediye kayıtlarına göre hazırlanan listelere göre Kartal’ın 20 mahallesinde bulunan esnafın, kolileri evlerine götürülerek teslim edilmeye başlandı. Kartal Belediyesi meclis üyelerinin de destek verdiği projede içinde kuru erzak bulunan koliler, görevli zabıta tarafından esnafın adreslerine teslim edilmeye başlandı.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen erzak kolisi dağıtım çalışmasına katılan Kartal Belediye Meclisi Üyelerinden Yasin Ünder, mahallede bulunan kahvehane esnafını görevli ekip ile tek tek ziyaret etti. İşyerleri kapalı olduğu için büyük zorluk çeken esnafa destek vermek üzere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatıyla böyle bir proje başlatıldığını belirten Meclis Üyesi Ünder, yeniden normalleşmenin başlayacağı zamana kadar bu tür desteklerin devam edeceğini söyledi. Öte yandan Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri; Şefik Özdemir, Bayram Özdemir, Metin Şahin ve Mehmet Beşir Aslanargun da esnafa yapılan ziyaretlere katılarak koli dağıtımına destek verdi.

Kartal’da ilk etapta Cumhuriyet, Hürriyet, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni Mahallelerinde başlayan erzak dağıtımında ilerleyen günlerde diğer mahallelerdeki kahvehane sahiplerine de ulaşılacak.

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