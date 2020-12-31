Kartal Belediyesi, kardeş belediyeler ile dostluk köprüsünü güçlendiriyor

İSTANBUL, (DHA) – Kartal Belediyesi, kardeş belediyelerden Bulgaristan Ardino (Eğridere) Belediyesi ile Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) ziyaret gerçekleştirdi.

İki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla gerçekleştirilen ziyarete; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgön katıldı.

Meclis Üyesi Olcay Özcan, Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı İzzet Şaban’ı makamında ziyaret ederek, Başkan Gökhan Yüksel’in her iki belediye arasında ilişkileri geliştirmek amacıyla ilerleyen günlerde Eğridere’yi ziyaret etmek istediği ve her iki kardeş belediye arasındaki ilişkileri üst seviyede tutacakları mesajını iletti ve Kartal Belediyesi’nin hediyelerini taktim etti.

HÖH’E TEBRİK ZİYARETLERİ

Belediye ziyaretinin ardından Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanlığı görevine seçilen Resmi Murad’a da bir ziyaret gerçekleştiren Meclis Üyesi Özgön, Murad’a yeni görevinde başarı dileklerini ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını iletti. Daha sonra HÖH Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bulgaristan Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Amedov ve HÖH 10. Ulusal Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Karadayı’yı da ziyaret eden Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başarı ve hayırlı olsun dileklerini kendilerine iletti. Kartal Belediyesi Sanat Atölyesi’nde hazırlanan hediyeyi taktim eden Meclis Üyesi Özgön, aynı zamanda Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak da başarı dileklerini iletti.

ŞEHİTLER VE TÜRKAN BEBEK ANILDI

Son olarak Bulgaristan Sütkesiği (Mileçino) başta olmak üzere Kırcaali’ye bağlı ilçe ve köylerde Türklere uygulanan asimilasyon politikalarına karşı verilen mücadele esnasında hayatlarını kaybeden ve aralarında direnişin simgesi haline gelen Türkan bebeğin de bulunduğu şehitler için anma programı düzenlendi.

Pandemi kurallarına uyularak yapılan anma törenine katılan Olcay Özgön, Başkan Gökhan Yüksel’in anma mesajını ileterek şunları söyledi: “Türk kimlikleri ve Müslümanlıkları uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor ve önlerinde saygı ile eğiliyorum.”