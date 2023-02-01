Kartal açıklarında gemide iş kazası geçiren mürettebat öldü

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Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)-KARTAL Sahili açıklarında kuruyük gemisinde iş kazası geçirdiği iddia edilen bir mürettebat hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Şimşek adlı kuruyük gemisinde çalışan bir personel iş kazası geçirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemelerin ardından mürettebatın cenazesi adli tıp kuruma sevk edilecek. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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