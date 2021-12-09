Kars’ta suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)- KARS’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda 17 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 şüpheliyi suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına aldı. Bomba arama köpeklerinin de kullandığı aramada şüphelilerin adreslerinde 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait şarjörler ile 3 adet faturasız kurusıkı tabanca, 3 adet dürbün, 2 adet kelepçe, 5 adet el telsizi ve yine silahlara ait toplam 575 adet mühimmat ele geçirildi. El konulan silahlar, kriminal inceleme için Jandarma Kriminal Merkezi’ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için karakola götürüldü.

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