Kars’ta ‘sahte içki’ operasyonu: 4 gözaltı

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- KARS’ta yılbaşı öncesi polisin yaptığı denetimlerde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmek isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını artırdı. Kars merkezde çok sayıda adrese operasyon düzenleyen polis, 67 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 3 şişe halinde toplam 3,5 litre içki ve 30 adet aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.(DHA)

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