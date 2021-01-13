Kars’ta, ruhsatsız silahların ele geçirildiği ‘tefeci’ operasyonu: 6 gözaltı

KARS, (DHA)- KARS’ta, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar ile 45 çek ve senet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘tefecilik’ suçu kapsamında operasyon düzenlendi. A.E. (55), C.B. (48), M.Ş.C. (48), K.Y. (80), E.G. (59) ve G.Y. (31) operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 97 fişek, farklı kişilere ait 45 çek ve senet ile suçlamalarla bağlantılı çeşitli belgeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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