Kars’ta ‘Peynir Festivali’; kaşar yuvarlarken düştüler, yağmurda halay çektiler

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Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)- KARS’ta düzenlenen ‘Peynir Festivali’nde ‘kaşar yuvarlama yarışması’ yapıldı. Yarışmaya katılan bazı kişiler, kaşar yuvarlarken düştü. Festivalde yağmur altında halay da çekildi.

Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kars Peynir Festivali’nde ‘kaşar yuvarlama yarışması’ yapıldı. Kars Kalesi eteklerinde yapılan yarışmada kadınlar ve erkekler, ayrı ayrı mücadele etti. 4 kadın ve 4 erkek yarışmacı, yaklaşık 10 kilogramlık kaşarı 100 metre parkurda en önde tamamlamaya çalıştı. Bazı yarışmacılar, kaşar yuvarlarken düşerken, bazıları da etabı zorlukla tamamladı. Yarışma sonunda kadınlarda Eskişehirli Hatice Olcay ile Kayserili Mustafa Narin, 1’inci oldu. Yarışmacılara 2 kiloluk kaşar peyniri hediye edildi.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz ‘Kars Peynir Festivali’, güzel ve bol katılımcıyla gerçekleşiyor. ‘Kars Peynir Festivali’ne, şu an 10 ilden gelen esnafımızın açtığı 40 adet stant renk katıyor. Kars kaşarı, gravyeri, peyniri, tulum peyniri, yağlı peynirle diğer illerden gelen peynir çeşitleriyle yaklaşık 50 çeşit peynirimizi gelen ziyaretçilerimize sergiliyoruz. Bu organizasyonun amacı da markalaşmış Kars peyniri imajını daha da geliştirmek, yerel boyuttan bölgesel boyuta, bölgesel boyuttan ulusal boyuta ve hatta uluslararası boyuta taşımaktır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda dünyadan farklı peynir çeşitlerini de Kars’a çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Festival sırasında hava yağmurluyken, katılımcılar, yağışa rağmen halaylar çekti. (DHA)

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