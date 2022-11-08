Kars’ta, ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde bin sosyal konut için kura çekildi

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında, Kars’ta yapılacak 1070 konuttan bini için kura çekimi yapıldı.

‘İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsa’ projesi kapsamında Kars’ta kura heyecanı yaşandı. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire amirleri ile başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

İlk kurayı çeken Vali Vekili Tuna, “Devletimiz, bir sosyal devlet olmanın gereği olarak özellikle son yıllarda dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere genç girişimcilerimize, engellilere, çiftçilere, esnafa, toplumun hemen her kesimine çeşitli destekler sağlamakta, imkânlar sunmaktadır. İşte bu imkânlardan biri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ öncülüğünde Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük sosyal konut projesidir. Bugüne kadar ilimizde TOKİ tarafından 26 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden 24 tanesi tamamlandı, 3 tanesi devam etmektedir. Bu kapsamda; ilimiz genelinde şimdiye kadar 3 bin 528 konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 533 konutumuzun ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu konutlar da inşallah en kısa sürede hak sahibi hemşehrilerimize teslim edilecektir” diye konuştu.

5 BİN 212 KİŞİ BAŞVURDU

Kars’ta inşa edilecek 1070 konut için toplam 5 bin 121 başvurunun yapıldığı bilgisini veren Tuna, şunları söyledi:

“Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim’ projesi kapsamında da ilimizde toplam 1070 konut yapılacak ve inşallah bu konutlar, iki yıl gibi kısa sürede yine hak sahiplerine teslim edilecektir. ‘İlk Evim’ projesi kapsamında; Kars merkezde 600 konut için 3 bin 430 başvuru, Kağızman ilçemizde 200 konut için 494 başvuru, Sarıkamış ilçemizde 200 konut için 1143 başvuru, Selim ilçemizde 70 konut için 54 başvuru yapılmıştır. Yüksek mimari değer taşıyan ve mahalle kültürümüzü yansıtan ve zemin+5 kattan oluşan konutlarımızın, şehircilik anlamında da ilimize yeni bir katma değer katacağını düşünüyorum. ‘İlk Evim’ sosyal konut projesi kapsamında ilimiz genelinde yapılacak olan toplam 1070 konut için başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ’ye, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Çekilişini yapacağımız kuralarda hak sahibi olacak, güzel bir yuvaya kavuşacak olan vatandaşlarımızı tebrik ediyor, ilk evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kurada adı çıkan engelli Turgay Aydın’ın eşi 3 çocuk annesi Fatma Aydın (40), “Çok mutluyum, Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanıma sonsuz saygılarımı sunuyorum, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurada diğer alanlara da Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu proje sayesinde ev sahibi olduk, duygularım daha yeni ve taze, Allah herkese nasip etsin, heyecanlıyız” dedi. (DHA)

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