Kars’ta etkili kar yağışı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS, dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kars’ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Zaman zaman etkili olan kar nedeniyle, kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte esnaf iş yerinin önünü temizledi. Kar yağışını eğlenceye çeviren gençler ise kar topu oynadı.
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