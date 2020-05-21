KARS’ta dün sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, hatıra ormanında fidan dikti. Çocuklar toprakla buluşturdukları fidanları, can suyu vererek sahiplendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yıl dönümü nedeniyle, Türk Ocakları Genel Merkezi öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ülke genelinde ‘Hatıra Ormanı’ oluşturulması planlandı. Bu kapsamda, Türk Ocakları Kars Şubesi de oluşturulan ‘Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Hatıra Ormanı’na ilk fidanları dikti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ikinci kez sokağa çıkma izni verilen çocuklar da fidan dikme törenine katıldı. Bayrampaşa Mahallesindeki Açık Cezaevi karşısında kurulan ormanlık alana giden çocuklara, orman mühendisi Hacer Akdeniz, fidan dikiminin nasıl olacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Çocuklar daha sonra toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Türk Ocakları Kars Şubesi Başkanı Doç. Dr. Mitat Durmuş, doğaya saygının en önemli göstergesi olan ağaç dikiminin dini ve kültürel önemine dikkat çekti. Durmuş, “1920-2020 TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı anısına 1071 ağaçla, Türk Ocakları Kars Şubesi Hatıra Ormanı ağaç dikim törenini gerçekleştirdik. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, ülkemiz ülkümüze kavuşsun inşallah” dedi.

Sarıçam, Huş, Dişbudak, Söğüt, Akasya, Leylak, Karaağaç, Ladin, Ahlat’tan oluşan ve toplamda 1071 fidanın dikilmesi planlanan hatıra ormanında, ilk etapta 100 fidan toprakla buluşturuldu.