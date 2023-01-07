Kars’ta bir otelin asma tavanı çöktü; yaralılar var

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Volkan KARABAĞ/ SARIKAMIŞ (Kars),(DHA)- KARS’ta, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümü dolayısıyla hazırlanan belgeselin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çökme sonucu yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da otele gelerek incelemede bulundu.

Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümü ve Sarıkamış Şehitlerini anma töreni kapsamında hazırlanan belgeselin gala gösterimi için ilçedeki bir otelin salonunda hazırlık yapıldı. Gösterinin başlamasına kısa bir süre kala galanın yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çok sayıda davetli çöken asma tavanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılan yaralılar, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

BAKAN KASAPOĞLU OTELE GELDİ

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı. (DHA)

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