Karşıyaka’yı kontenjan zorluyor

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İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ara transferde atağa kalkarak 68 Aksaray Belediyespor’dan ayrılan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Say’ı yuvaya döndürmeye hazırlanan Karşıyaka’yı ligdeki kontenjan sıkıntısı zorluyor. Maçlarda kadroya statü gereği 25 yaş ve üstü 10 futbolcu alabilen yeşil-kırmızılıların elinde yaş kontenjanı üzerinde 12 futbolcu bulunuyor. Ali Say’ın da gelecek olmasıyla elinde 25 yaş üzerindeki futbolcu sayısı 13’e çıkacak yeşil-kırmızılılar, kadrodan eleme yapacak.

Kaf-Kaf, yapılacak transferlere göre ilk etapta ilk yarıda verim alınamayan Okan Beydemir’le yollarını ayırabilir. Karşıyaka, Ali Say dışındaki diğer takviyeleri yaş kontenjanına takılmayan genç oyuncular arasından arıyor. Hücum oyuncusu bakan İzmir temsilcisinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, yönetimden özellikle kanatlar ve forvet arkasına takviye istedi. Antrenmanlarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren Karşıyaka, 15 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı maratonu öncesinde Somaspor, Bergama Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor’la özel maç oynayacak.

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(FOTOĞRAFLI)