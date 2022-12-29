Karşıyaka’yı Fatih sırtladı

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İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ilk yarıda 17 maçta 18 gol atarak Play-Off hattı içerisindeki takımlar arasında en az skor üreten ekip olan Karşıyaka’yı ileri uçta Fatih Taşdelen sırtladı.

Yeşil-kırmızılılarda zaman zaman yedek kalıp ilk yarıda 9’u 11’de olmak üzere 15 maçta şans bulan Fatih, 5 golle takımın en skorer ismi oldu. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon devre arasında transfer olduğu Kaf-Kaf’ta yarım sezonda attığı 8 golle yine en skorer isim olmuştu. Fatih’in ardından takımın en golcü ismi 4 golle ofansif orta saha oyuncusu Onur Kolay olurken; yeşil-kırmızılılara en büyük gol umudu olarak transfer edilen Emre Gemici, ilk devrede 3 gol atabildi. Kaf-Kaf’ta ilk yarıda Namık Barış 2, Furkan, Recep, Fatih Ergen ve Mustafa Durgun birer gol üretti.

(FOTOĞRAFLI)

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