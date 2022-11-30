Karşıyaka’ya şampiyon teknik adam

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta bu sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken 14 haftada lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nun 8 puan gerisinde kalan Karşıyaka, dün istifa eden teknik direktör Erman Güraçar’ın yerine aynı gün Selahaddin Dinçel’le anlaşmaya vardı. Sezon başında 3 yıllığına sözleşme yenileyip haftalardır taraftarın tepkisine rağmen arkasında durduğu Güraçar’ın istifasını kabul eden yönetim, aynı gün kariyerinde 3’üncü Lig’de birçok şampiyonluk bulunan 47 yaşındaki Dinçel’le anlaştı. Güraçar’ın ayrılığının ardından hem Selahaddin Dinçel hem de Engin Korukır’la masaya oturan Karşıyaka, Korukır’la prensipte anlaşmasına rağmen vazgeçip Dinçel’de karar kıldı.

Kariyerine 2007 yılında Afyonspor’da başlayan Manisa Turgutlulu teknik adam Selahaddin Dinçel, Turgutluspor, Torbalıspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Menemenspor, Pazarspor, Kocaelispor, Kırşehirspor, Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ile en son Nevşehir Belediyespor’da çalıştı. Dinçel, 2013 yılında Aydınspor’u, 2019’da Kırşehir Belediyespor’u, 2020’de Kocalelispor’u, 2022’de de Fethiyespor’u 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e çıkardı.

SON 4 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK

Son 4 yılda 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, 5 sezondur aralıksız olarak Karşıyaka’nın grubundaki takımlarda görev aldı. Dinçel, 2018-2019’da Karşıyaka’yla aynı gruptaki Kırşehir Belediyespor’u, 2019-2020’de yine İzmir temsilcisiyle aynı grupta yer alan Kocaelispor’u şampiyon yaptı. 2020-2021’de aynı gruptaki Erokspor’u, geçen sezon yine Karşıyaka’nın grubunda Play-Off şampiyonu olan Fethiyespor’u çalıştıran Dinçel, bu sezon başında şu anki lider Mersin İdmanyurdu, ardından da yine grupta yer alan Nevşehir’e imza attı. Karşıyaka, Dinçel’in çalıştırdığı Nevşehir’e sezonun ilk haftasında rakip oldu. Dinçel, Karşıyaka ile ilk maçında cumartesi günü sezon başında resmi maça çıkmadan ayrıldığı lider Mersin İdmanyurdu’nu kritik sınavda ağırlayacak. Tecrebeli teknik adtamın yardımcılıklarını Karşıyakalı eski futbolculardan Cahit Paşa ve Fatih Şen’in yanı sıra Kenan Kavaklı ve Erol Ayçiçek yapacak.

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