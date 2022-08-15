Karşıyaka’ya Nazilli Belediyespor freni

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İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Nazilli Belediyespor’a evindeki özel maçta 1-0 mağlup oldu. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki karşılaşmanın tek golünü 81’inci dakikada penaltıdan Alim Harlak attı. Kaf-Kaf daha önce Bolu kampında çıktığı özel maçlarda Sapancaspor’u 5-1, Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 yenerken, kampta 3-2 mağlup olduğu Somaspor ile yine tesislerindeki hazırlık sınavında 3-3 berabere kalmıştı.

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