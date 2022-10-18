Karşıyaka’nın gözü 4 maçlık seride

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta son 2 maçını kazanıp 13 puanla 3’üncü sıraya tırmanan Karşıyaka, zirve yarışında önündeki 4 karşılaşmanın 3’ünü evinde oynayacak.

Ligde Play-Off hattına yerleşerek 5 puan önündeki lider Yeni Mersin İdmanyurdu’yla arasındaki farkı eritmeye uğraşan İzmir ekibi, bu haftadan itibaren 4’te 4 yaparak galibiyet serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon 8 yıl sonra dönüp taraftarının müthiş bir atmosfer yarattığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda üst üste Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor’u ağırladıktan sonra Yomraspor deplasmanına çıkacak. İzmir temsilcisi, 4 maçlık seride Yomra sınavının ardından Amasyaspor FK’yı konuk edecek. Tamamı alt sıralardaki ateş hattından kurtulmaya çalışan rakiplere karşı oynanacak bu maçlarda toplanacak puanlar Kaf-Kaf’a zirve yolunu açabilir.

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