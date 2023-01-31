Karşıyaka’nın gözdesi Mustafa Durgun

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sezonun ikinci yarısında 2 galibiyet, 1 beraberlikle tekrar çıkışa geçen Karşıyaka’da altyapı patentli Mustafa Durgun, takımın yeni gözdesi oldu. Transfer yasağı nedeniyle daha önce 5 sezon boyunca altyapı patentli kadroyla mücadele eden yeşil-kırmızılılarda 2 yıldır yapılan iddialı takviyelere rağmen as kadroda kendisine yer bulmayı başaran 19 yaşındaki ofansif orta saha, ilk 11’de de formayı kaptı. Eylül 2018’de altyapıya transfer edildiği Kaf-Kaf’ta 2021’de profesyonel olduktan sonra 2 sezonda 7 maçta şans bulabilen genç oyuncu, bu sezon göze girdi.

Yıldızlar topluluğu kadroda kendisine yer bulmayı başaran Mustafa Durgun, bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olduktan sonra geçen hafta 1922 Konyaspor maçına ilk 11’de çıktı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel’in 11’de şans verdiği 19 yaşındaki oyuncu, Konya ekibi önünde 62 dakika görev yaptı. Geçen sezon son hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor ağlarını sarsıp profesyonel kariyerinin ilk golünü atan Mustafa Durgun, bu sezon ilk yarıda Çatalcaspor’a gol atıp sevincini yine Karşıyaka’nın altyapısında forma giyerek maçta top toplayıcı olarak görev yapan kardeşi Egehan’la paylaşmıştı.

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