Karşıyaka’nın golcüleri iş başında

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta dün taraftarının önünde 1922 Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Karşıyaka, bir kez daha usta golcüleriyle sonuca gitmeyi başardı. İlk yarıda direnen rakibi önünde sayısız gol fırsatından faydalanamayan yeşil-kırmızılı takım ikinci devrenin ilk bölümünde pozisyon üretmekte zorlanırken, 66’ncı dakikada sahneye çıkan Emre Gemici jeneriklik bir golle kilidi açtı. Kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 30 metreden 1922 Konyaspor kalecisi Ozan Can’ı avlayan “Gol Kralı” apoletli Emre, klasını konuşturarak takımını rahatlattı. Usta forvet toplam gol sayısını 5’e çıkardı.

Bu golün ardından baskısını artıran Karşıyaka, bu kez oyuna sonradan giren Fatih Taşdelen’in 78’inci dakikadaki golüyle rahatladı. Emre’nin pasını asiste çeviren Fatih ise toplamda 8 gole ulaştı. Belindeki ağrılar nedeniyle maça kulübede başlayan Fatih Taşdelen ve ilk 11’de yer alan Emre Gemici, Kaf-Kaf’ın attığı 25 golün 13’üne imza attı. Lider Yeni Mersin İdmanyurdu ile puan farkını 7’ye düşüren ve önümüzdeki hafta düşme hattındaki Gema Polimer Şile Yıldızspor’a konuk olacak Karşıyaka’da sarı kart cezalısı durumuna düşen orta saha oyuncusu Fatih Ergen bu maçta forma giyemeyecek.

(FOTOĞRAFLI)