Karşıyaka’nın futbol, basketbol, voleybol ve tenis takımları, antrenörleri ve yönetim kurulunun da katılımıyla tam kadro olarak Folkart Galeri’de açılan Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Sergisi’ni gezdi.

Geziye başkan Turgay Büyükkarcı, başkan vekili Gökhan Şensan, tenis şube başkanı Rıfat Tekbaş, futbol sportif direktörü İsmet Arzuman, teknik direktör Mesut Toros, basketbol genel menajeri Selim Çınar, antrenör Özhan Çıvgın, voleybol genel menajeri Halis Özlütürk, antrenör Tamer Çamlıbel, yardımcı antrenörler ve yerli-yabancı tüm oyuncular katıldı. Yeşil-kırmızılılar, Atatürk’ün şimdiye kadar hiç görülmeyen fotoğrafları, özel eşyaları ve yazdığı mektuplardan oluşan sergiyi ilgiyle inceledi.

Başkan Turgay Büyükkarcı, serginin anı defterine kulüp adına, “Sevgili Folkart ailesi, bu müthiş sergi için size bir vatandaş olarak ne kadar teşekkür etsem az. Vizyonunuz cumhuriyetimize ışık olsun” mesajını yazdı. Karşıyaka kafilesini karşılayıp sergiyle ilgili bilgiler veren Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeşil-kırmızılıların TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’taki futbol takımının 20 Ocak’ta oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi başlattığı hatıra bileti kampanyasına da destek sözü verdi. Sancak, geçen sezon Karşıyaka’ya forma sponsoru olarak 3 eski yabancının FIFA’lık olan ödemeleri konusunda da büyük mali katkı sağlamıştı.