Karşıyaka’da Yılmaz imzayı attı

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İZMİR, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ara transfer harekatını sürdüren Karşıyaka’nın Düzcespor’a imza atmak üzereyken ikna edip anlaşmaya vardığı Somasporlu sol kanat Yılmaz Ceylan, 2.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbola Karşıyaka altyapısında başlayıp Somaspor’da 2020’de profesyonel olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı katıldı.

Sezonun ilk yarısında Somaspor formasıyla 2’nci Lig’de 3 gol, 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözdesi olan Yılmaz, yeşil-kırmızılılara imzası sonrası, “Futbol hayatıma başladığım kulübe, yuvma döndüğüm için çok mutluyum. Belki bir süre ayrı kaldık ancak belki de en hayırlısı bugün yeniden bir araya gelmekti. Benim de takımımızın da ilk hedefi sezon sonunda tüm camiamıza yıllardır beklediği o büyük geceyi yaşatmak” ifadelerini kullandı.

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