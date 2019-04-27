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27 Nisan 2019
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala aylardır kovaladığı Play-Off hattını yakalayan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, takımına inanıyor.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala aylardır kovaladığı Play-Off hattını yakalayan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, takımına inanıyor.
Spor Gündemi ve Haberleri

Karşıyaka’da Toros’un inancı tam

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala aylardır kovaladığı Play-Off hattını yakalayan Karşıyaka’da teknik direktör Mesut Toros, takımına inanıyor.

Pazar günü Sultanbeyli Belediyespor’u ağırlayacağı normal sezonun son iç saha maçına Play-Off’u garantileme hedefiyle çıkacak yeşil-kırmızılılarda Mesut Toros, “Artık ilk hedefimiz için 2 finalimiz kaldı. Yarışı haftalık ele alıyoruz. Bu hafta Sultanbeyli’yi yenersek takipçimiz Altındağ Belediyespor’un alacağı sonuca göre son maçlar öncesi Play-Off’u garantileme ihtimalimiz var ancak rakiplerin değil önce bizim ne yaptığımız önemli. İlk yarıda Sultanbeyli’ye deplasmanda 3-1 yenilmiştik. Oyunun hakkı o skor değildi. En çok üzüldüğüm maçlardan biri olmuştu. Rövanşta galibiyeti çok istiyoruz ve alacağız” dedi.

Kritik 90 dakika öncesi takımın temel taşlarından Cenk ve Arif’in cezalı olduğunu hatırlatan Toros, “Sahada olmasalar da soyunma odasında, tribünde bize destek verecekler. Biz takım oyununu çok iyi oynuyoruz. Şimdiye kadar birçok futbolcu cezası nedeniyle oynayamadı ama sistem takımı kimliğine büründüğümüz, disiplinden kopmadığımız için yine kazanmayı bildik” diye konuştu. Takım düşme hattında son sıradayken göreve geldiği ilk haftadan itibaren Play-Off oynayacaklarına inandığını söyleyen Mesut Toros, 2. Lig’e de çıkacaklarını iddia ederek şöyle konuştu: “Ben bunu ilk hafta da dile getirdim. Buraya geleceğimizi biliyordum. Gruptaki rakiplerin aksine biz camia kulübüyüz. Play-Off hedefine ulaşırsak taraftarımızla şampiyonluğa ulaşırız.”

TÜM KARŞIYAKA SEFERBER

KARŞIYAKA’nın pazar günü saat 15.30’da İzmir Atatürk Stadı’nda Sultanbeyli Belediyespor’u ağırlayacağı maçta tribünü doldurmak için seferberlik var. Yönetim biletleri günler öncesinden lisanslı ürün mağazalarında satışa çıkarırken Karşıyaka Belediyesi de ilçedeki reklam panolarını maçın duyurularıyla donattı. Karşıyaka Çarşısı’na dev yeşil-kırmızılı bayraklar asılırken ilçenin esnafı da dükkanlarını bayraklarla donatıyor. Karşıyakalıların 2 yıl önce 3. Lig’deki Play-Off yarı finalinde tribünden destek verdiği Altaylı taraftarlar da maça gelecek. Yeşil-kırmızılı futbolcular, maç öncesi futbol şube yönetimiyle birlikte şube yönetiminden Hakan Çeviker’in Sasalı’daki besi çiftliğinde moral depoladı.

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