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24 Mayıs 2019
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Düzenlediği mahalle iftarlarıyla binlerce ilçe sakininin aynı sofrada oruç açmasına imkan sağlayan Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri önünde kurulan sofralarda 7 den 70’e yüzlerce Yeşilevler sakinine huzur dolu bir iftar yaşattı.
Yerel Haberler

Karşıyaka’da Ramazan huzuru

Editör Editör

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Düzenlediği mahalle iftarlarıyla binlerce ilçe sakininin aynı sofrada oruç açmasına imkan sağlayan Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri önünde kurulan sofralarda 7 den 70’e yüzlerce Yeşilevler sakinine huzur dolu bir iftar yaşattı.

İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“Ramazan bize paylaşmayı hatırlatır”

İftar sonrası ilçe sakinlerine seslenen Yaşar “Ramazan güçlü güçsüz, zengin fakir ayrımı yapmaksızın her kesimden vatandaşın aynı sofralarda orucunu açtığı, paylaşmanın ve hoşgörünün bizlere hatırlatıldığı kutsal bir aydır. Ramazan ayının ruhunda paylaşım ve şükretme duygusu var. Yenimahalle Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde ilçemizde birlik beraberlik ve hoşgörü ortamının devamlılığını sağlamak, insanlar arasında var olan komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesini amaçlayarak mahalle iftarları düzenliyoruz. Yenimahalle hemşericiliğin, arkadaşlığın, dostluğun ve komşuluk ilişkilerinin Ankara’da en kuvvetli olduğu ilçedir. Hangi siyasi görüş, mezhep ve sınıftan olursak olalım Yenimahalleli olmak bilincini bu sofralar aracılığıyla yaşatmak istiyoruz. Bugün, ilçemize kazandırmış olduğumuz bu sosyal tesis içerisinde Yeşilevler ve Karşıyaka Mahallesi sakinleri ile aynı sofrada bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kin ve nefretten uzak durmamız gereken Ramazan ayının İslam dünyasında yaşanan acıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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