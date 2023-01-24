Karşıyaka’da Okan elde kalabilir

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İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka’da devre arasında takımdan gönderilen Okan Baydemir, halen kendine kulüp bulamadı. Sezon başında Iğdır FK’dan transfer edilen 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeşil-kırmızılı formayla ilk yarıda 9 lig, 1 kupa maçında görev alıp skora katkı sağlayamadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcunun transfer dönemini bitene kadar başka bir kulüple anlaşmaması durumunda takımdan ayrı özel antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapacağı belirtildi. Karşıyaka’da devre arasında yolların ayrıldığı isimlerden Furkan, Darıca Gençlerbirliği ile anlaşmıştı.

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