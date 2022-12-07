Karşıyaka’da Kerem mucizesi

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Karşıyaka’da çapraz bağlarından sakatlanıp ilk etapta sezonu kapattığı öngörülen Kerem Pala, 1.5 ayda yeşil sahalara döndü. Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezonun ikinci yarısında Çorum FK’dan kiralayarak bu yıl bonservisiyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 15 Ekim’de Eskişehirspor’la oynanan maçta sonradan girip 23 dakika sahada kaldıktan sonra dizinden sakatlandı.

MR’ında çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilince ameliyat olup olmayacağı tartışılan futbolcu kısa sürede toparladı. Ameliyata gerek olmadığı ortaya çıkan Kerem’in sakatlığı hızla iyileşti. Takımla 2 hafta önce antrenmanlara yeniden başlayan Kerem Pala, 7 maç kaçırıp, son Yeni Mersin İdmanyurdu sınavında kadroya alınarak uzatmada oyuna dahil oldu. Kerem, Kaf-Kaf’ta ligin ilk 7 haftasının tamamında süre almıştı.

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(FOTOĞRAFLI)