Karşıyaka’da kadro tamam

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ara transfer döneminde 4 futbolcuyla yollarını ayırma kararı alıp 5 önemli takviye yapan Karşıyaka’da teknik direktör Selahaddin Dinçel, takımdan başka giden olmayacağını söyledi. İlk yarıdaki kadrosundan İhsan Furkan’ı Darıca Gençlerbirliği’ne uğurlayıp, Kerem Pala’yı Ofspor’a kiralık veren, sezon başında aldığı Okan Baydemir ve Polat Abay’dan kulüp bulmalarını isteyen Karşıyaka, geçen sezon Fethiyespor’da Dinçel’le birlikte Play-Off şampiyonluğu yaşayan ofansif orta saha Burak Başkaya ve ön libero Soner Birinci’yle sezon sonuna kadar, altyapısından çıkıp farklı kulüplerde forma giyen sağ kanat Ali Say ve stoper Batuhan Akyüz’le 1.5, sol kanat Yılmaz Ceylan’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Üst liglerden birçok kulübün peşinde olduğu 22 yaşındaki yıldız adayı Yılmaz’ı bonservis bedeliyle kulübe kazandıran Karşıyaka, transferi büyük oranda tamamladı. “Son güne kadar transfer sürebilir ama şu an için acil ihtiyacımız yok” diyen Selahaddin Dinçel, “Takım şu an iyi durumda. Başka giden futbolcu da olmaz. Artık final niteğinde maçlara çıkacağız. Her hafta cezalı oyuncularımız oluyor. Kart sınırında çok isim var. Ligin kalan bölümünde her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Ara transfer döneminde kadro zenginliğini sağladık. Devre arasında yaptığımız çalışmalar takıma farklı bir kimlik kazandırdı. Güçlü, alternatifli bir kadromuz oldu. İkinci yarıya 3 haftada 7 puanla başladık. Grupta halen puan olarak gerideyiz ama kazandığımız sürece farkı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu hafta da deplasmanda kazanıp yükselişimizi devam ettireceğiz” dedi.

ONUR KIVRAK’TAN ZİYARET

Karşıyaka’da altyapıdan çıktıktan sonra yıllarca Trabzonspor ve A Milli Takım’da görev yapan eski kaleci Onur Recep Kıvrak, yeşil-kırmızılı kulübü ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde Futbol Altyapı Başkanı Murat Polat ve Sportif Direktör Atilla Güneş’le bir araya gelen Onur, “Karşıyaka’nın yeri bende çok ayrı. Burada yaşadığım yılları unutmam mümkün değil. O günleri çok özlüyorum” açıklamasını yaptı. Onur Kıvrak, 2008 yılında Karşıyaka’dan Trabzonspor’un yolunu tutmuştu.

FOTOĞRAFLI

