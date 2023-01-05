Karşıyaka’da ikinci yolcu Furkan

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya çalışan Karşıyaka’da takımdan ikinci yolcu İhsan Furkan Deniz oldu. Kanatlarda 68 Aksaray Belediyespor’dan Ali Say’ı yuvaya döndürüp, Fethiyespor’dan Burak Başkaya’yı kiralayan yeşil-kırmızılılarda Okan Baydemir’den sonra Furkan’la da yollar ayrıldı. Geçen sezon başında Zonguldak Kömürspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yılında 32 maçta 4 gol, bu sezon ise ilk yarıda 11 maçta 1 golle oynamıştı. Karşıyaka’nın transfer arayışları da sürüyor. Devre arasında ilk hazırlık maçında Somaspor’la 3-3 berabere kalıp, ardından Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-0 yenen İzmir temsilcisi, son özel maçını cumartesi günü Bergama Belediyespor’la oynayacak.

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