Karşıyaka’da Güraçar gitti

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İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluk hedeflerken 14 hafta sonunda liderin 8 puan gerisinde kalan Karşıyaka’da teknik direktör Erman Güraçar istifa etti.

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısından beri teknik direktörlük görevini sürdüren Güraçar, kulüpte görevi devraldığı Ahmet Taşyürek yönetimindeki 52 Orduspor FK karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet sonrası ayrılık kararı verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı’nın daha önce taraftarların tepkisine rağmen arkasında durduğu Güraçar’ın istifasını kabul ettiği öğrenildi. Erman Güraçar yönetiminde Karşıyaka bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Grupta cumartesi günü lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek Karşıyaka’da teknik direktör arayışı başladı.

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