Karşıyaka’da golcüler dönüyor

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta cumartesi günü deplasmanda Ağrı 1970 Spor’u yenerek bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Karşıyaka’ya sakat 2 oyuncusundan iyi haber geldi. Yeşil-kırmızılılarda adale sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen forvet oyuncuları Fatih Taşdelen ile Taha Yeşilbaş iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Antrenman eksiği olan iki golcünün kadroda yer alabileceği belirtildi.

Amasyaspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Recep Türköz’ün durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Karşıyaka’da sakatlıkları devam eden Onur Kolay, Kerem Pala ve sarı kart cezalısı Metin Peker görev yapamayacak. Metin’in yokluğunda savunmada Cenk Özbey forma giyecek. Bu arada yeşil-kırmızılılar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki sahasının bakımda olması nedeniyle çalışmalarını Seyrek’te sürdürdü. Karşıyaka yarın yola çıkacak.