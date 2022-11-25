Karşıyaka’da genç Mustafa büyük mutluluk yaşadı

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İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta son olarak evinde Çatalcaspor’u 2-0 mağlup ederek lider Yeni Mersin İdmanyurdu ile puan farkını 5’e indiren ikinci sıradaki Karşıyaka’da topla buluştuğu ilk pozisyonda takımının ikinci golünü atan Mustafa Durgun camianın umudu oldu.

Yeşil-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve bu sezon üçüncü kez bir lig maçında şans bulan 19 yaşındaki oyuncu, 90+3’te oyuna girip 1 dakika sonra Çatalcaspor ağlarını sarstı. Büyük bir sevinç yaşayan Mustafa, “Golümü hocamız Erman Güraçar’a hediye ediyorum. Kenarda Onur Kolay abimle birlikte ısınıyorduk. Erman hocam beni yanına çağırıp oyuna soktu. Ben de ilk topla buluşmamda ağları havalandırdım. Topun ağlarla buluştu an tribünlerden yükselen ses beni çok mutlu etti” dedi.

Erman Güraçar’ın kendisini sürekli motive ettiğini dile getiren genç futbolcu, “Erman hocamın beni tercih edip güvenmesi ve benim de bu güveni boşa çıkarmamam motivasyonumu yükseltti. Altyapı ile A Takım arasında iyi bir koordinasyon var. Erman hocam beni altyapıda izledi ve daha sonra A takımda şans verdi. Daha çok çalışarak Karşıyaka formasını daha fazla terletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Gol sonrası sevincini maçta top toplayıcı olarak görev yapan kardeşi Egehan Durgun ile paylaşan Mustafa, “Kardeşime oyuna girerken bizim yedek kulübesinin önünde dur, gol atınca senin yanına geleceğim dedim. Sözümü tuttum ve gol sevincimi kardeşimle paylaştım” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)