Karşıyaka’da Erdoğan’ın hasreti bitti

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta zirvenin 5 puan gerisinde Play-Off hattında yer alan Karşıyaka’da önceki yıllarda takımın bankosu olan kaleci Erdoğan’ın forma hasreti geçen hafta Karbel Karaköprü Belediyespor önünde sona erdi. Kaf-Kaf’ta takımın transfer yasaklısı olduğu dönemde 2019’la 2022 arasında 3 sezon boyunca birinci kaleci olarak görev yapıp, 2 kez Play-Off heyecanı yaşayan 24 yaşındaki Erdoğan, geçen yıl Yusuf transfer edilince yedek kaldı. Geçen sezon sadece takımın iddiasız olduğu ligin son 2 haftasında görev yapabilen 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon da Altınordu’dan Enes transfer edilince ilk haftalarda üçüncü kaleci konumuna düştü.

Ligin ilk haftalarında 18 kişilik kadroya giremeyen Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçlarda dahi oynayamadı. Teknik direktör Erman Güraçar, Karbel Karaköprü Belediyespor önünde ligdeki 25 yaş ve üzeri 10 futbolcunun maç kadrolarında yer alabilmesi kuralı gereğince Yusuf’u ilk kez kadroya dahil etmeyince Erdoğan’a fırsat doğdu. Lig maçı tecrübesi daha çok olduğu için 21 yaşındaki Enes’in yerine ilk 11’de oynayan Erdoğan, aylar sonra forma hasretinin bittiği maçta galibiyet sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılılarda bu hafta Eskişehirspor deplasmanında Mustafa Aşan cezalı olduğu için kadroya giremeyeceğinden kalede Yusuf’un yine 11’e dönmesi bekleniyor.

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