Karşıyaka’da Dinçel resmen imzaladı

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İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Karşıyaka’da Erman Güraçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine Selahaddin Dinçel getirildi. Tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel oldu. Daha önce Aydınspor, Kırşehir Bld., Kocaelispor ve Fethiyespor ile ligimizde şampiyonluk yaşamış Selahaddin Dinçel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Dinçel ve ekibine hoş geldin diyor ve hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

(FOTOĞRAFLI)