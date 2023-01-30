Karşıyaka’da Dinçel farkı

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İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta 1922 Konyaspor’u yıldızları Emre Gemici ve Fatih Taşdelen’in golleriyle 2-0 mağlup ederek lider Yeni Mersin İdmanyurdu’yla arasındaki puan farkını 7’ye indiren Karşıyaka, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde hiç yenilmedi. Yeşil-kırmızılılarda ilk yarının son 3 haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, takımıyla çıktığı her maçta sahadan puanla ayrıldı.

Dinçel yönetimindeki ilk 3 maçta Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve Elazığspor’la berabere kalarak devreyi tamamlayan Kaf-Kaf, ikinci yarıda iç sahada Nevşehir Belediyespor’u 4-2, 1922 Konyaspor’u 2-0 yenerken, Belediye Derdincespor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ilk kez 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karşıyaka, grupta 36 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı.

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