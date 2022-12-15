Karşıyaka tabloyu düzeltecek

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, pazar günü Entegre Solar Elazığspor ile oynayacağı ilk yarının son maçına iç sahadaki performans tablosunu düzeltmek için de çıkacak. Bu sezon 8 yıl sonra döndüğü yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 8 maça çıkan İzmir ekibi, taraftarının müthiş desteğine rağmen 4 galibiyet alabildi.

İç sahada sadece 3 gol yemesine rağmen 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, şampiyonluk hedeflediği sezonda evinde hayati öneme sahip puanlardan oldu. Karşıyaka’nın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Mersin İdmanyurdu, iç sahada aynı periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlikle rakiplerine yalnız 1 puan şansı verdi.

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