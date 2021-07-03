Karşıyaka Stadı için dev işbirliği

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) – İzmir’de yeni stat projesi ilk gündeme gelen kulüp olmasına rağmen yer arayışları ve stat projesine açılan davalarla stat konusunda en mağdur kulüp olarak kalan Karşıyaka’nın hayali Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokolle gerçekleşecek.

Kentteki temaslarında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzalayıp, yeniden inşaatı 30 Ekim’de tamamlanması planlanan Alsancak Stadı’nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetimi katıldı.

Ziyarette daha önce 2 kez ihale edilip inşaatı açılan davalar nedeniyle temel aşamasında duran eski Karşıyaka İlçe Stadı’nın yerine yapılacak projede arazinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi, stadın belediye bütçesiyle yapılması kararı alındı. Taraftar önümüzdeki haftalarda tahsisle ilgili protokol imzalayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tahsisin ardından inşaatın tamamlanması için ihaleye çıkacak.

BAKAN KASAPOĞLU: İZMİR İÇİN BEREKETLİ BİR GÜN

Karşıyaka’yı ziyareti sonrası yaptığı konuşmada İzmir için çok bereketli bir günü yaşadıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İzmir’de bir yatırım protokolü imzaladık. Gençliğe, spora yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Alsancak Stadı’nı ziyaret ettik. Orası da tamamlanmak üzere. Karşıyaka Stadı’yla ilgili gelinen noktayı, süreci tüm kamuoyu biliyor. Gelinen nokta itibariyle biz bakanlık olarak bu süreçte katkı, bu süreçte işbirliği noktasında tüm teklifleri hep birlikte gerçekleştirmek için karar aldık. Ortak protokolümüzle birlikte, Karşıyaka Belediyesi’yle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle, kulüple gerçekleştireceğimiz protokolle stadın tamamlanması ki biliyorsunuz statta temel ve onunla birlikte bir takım faaliyetler zaten gerçekleştirdi. Bu stadın tamamlanıp Karşıyaka’nın seyircisiyle, camiasıyla buluşması için işbirliği kararımızı aldık. Ben hem protokolümüzün, hem tahsis sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması ve stadın da bir an evvel spor camiasıyla, Karşıyaka’yla, halkımızla buluşmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm milletvekillerimize, değerli yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Karşıyaka’yı ziyareti

– Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)

HABER: Ergin KARATAŞ – KAMERA: Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)