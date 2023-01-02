Karşıyaka Mezarlığı huzur buldu!

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Otobana dönen Karşıyaka mezarlık yolu yaptığımız haber sonrası huzura kavuştu. Birçok sorumsuz sürücünün trafiğe takılmamak için kestirme yol olarak kullandığı Karşıyaka Mezarlığı, yaptığımız haber sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir buçuk aydır trafiğe kapalı olan yol, mezarlık ziyaretine gelen aileleri rahatlattı. Yolun kapatılmasıyla birlikte şikâyetlerde bulunan sorumsuz sürücüler ise haksız tepkilerini sürdürüyor.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Yolun kapatılmasıyla birlikte huzur bulan mezarlık, korna seslerinden ve gürültü kirliliğinden de arındırılmış oldu. Ankara büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı daha önce alması gerektiğini belirten vatandaşlar ise ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirdikleri için, alınan karardan memnun. Defin işlerini de olumsuz etkileyen trafiğe açık yol, kapatılmayla birlikte hem ziyaret hem de defin işlerinin kolaylaştırmasını sağladı.

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MEZARLIĞIN KAPALI KAPISINI GÖREN SÜRÜCÜLER GERİ DÖNÜYOR

Akşam saatlerinde İvedik’te oluşan trafikten kaçmak isteyen sorumsuz sürücüler mezarlık yolunu kullanmak için geldiklerinde, kapalı mezar kapısı ile karşılaştıkları için geri dönmek zorunda kalıyorlar. Kapının kapalı olduğunu gören sürücüler güvenlik görevlilerine sitem etse de, içeriye hiçbir şekilde alınmıyorlar. İvedik ve Karakeçili caddelerinde oluşan trafikten dolayı Karşıyaka mezarlığının kapalı olması değil, alt yapı eksikliği ve düzensiz şehir planlanmasının etki ettiğini söyleyen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak sorunun çözülmesini talep etti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZETECİLERE NEDEN DÖNÜŞ YAPMIYOR?

Yaptığımız ‘mezarlığı otobana çevirdiler’ manşetli haberimize geri dönüş yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ne kadar sessiz bir şekilde sorunu çözse de, kamu adına haberi yapan gazete ve gazeteciyi önemsemediğini gösteriyor. Yerel haberi takip edip sorunu çözmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işi olduğu gibi, Ankaralıları ilgilendiren bir problemi dile getirmek de gazeteciliğin gereğidir. Gazetecilerin dile getirdiği kent sorunlarının yetkililer tarafından sessizce çözülmesi görevlerinin yerine gerdirildiğinin de göstergesidir.