Karşıyaka hücuma takviye yapacak

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ilk yarıyı 29 puanla beşinci sırada tamamlayıp zirvenin 10 puan gerisinde kalan Karşıyaka, ara transfer döneminde özellikle hücum hattına takviye yapmak istiyor. İlk devrede oynadığı 17 maçta 18 gol atıp Play-Off yarışı içerisindeki ekipler arasında en az skor üreten takım olan, 6 maçta ağları sarsamayan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Selahaddin Dinçel’in yönetimden hücuma transfer talep ettiği öğrenildi.

Mutlaka transfere ihtiyaç duyduklarını belirten Dinçel, yönetime takımla ilgili kapsamlı raporunu yarın verecek. Yeşil-kırmızılı takım, devre arasında verilen 4 günlük iznin ardından yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde toplanarak tekrar antrenmanlara başlayacak. Tam kadro olarak sahaya inecek Karşıyaka’da yolların ayrılacağı isimleri Selahaddin Dinçel belirleyecek. İzmir temsilcisinin transfer yapmadan oyuncu yollamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

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