‘Karşıyaka Emlak Bankası Konutları’nda kentsel dönüşüme imar engeli’

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Karşıyaka ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Emlak Bankası Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi’nin kendilerine kentsel dönüşüm konusunda imar engeli çıkardığıni belirterek, tepki gösterdi. Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, “Karşıyaka Belediyesi, 0.40 büyüme hakkımızı kullanacak şekilde kentsel dönüşüm taleplerimizi onaylamamış ve imar durum belgesi vermemiştir” dedi.

Karşıyaka Emlak Konutları sakinleri, Karşıyaka Belediyesi’nin kentsel dönüşüm taleplerini onaylamadıklarını belirterek, Bostanlı Olof Palme Parkı’nda bir araya geldi. Konut sakinleri, Karşıyaka Belediyesi’nden 47 yıllık binalarında kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi için istedikleri imar durum belgesine karşılık, “Başkanlık makamının sözlü talimatıyla plan notu hazırlanmaktadır ve kentsel dönüşüm çalışmaları durdurulmuştur” şeklinde yanıt aldıklarını dile getirdi. ‘Deprem, felaket yaşanmadan mağdur olmadan çözüm bekliyoruz’, ‘Yüzde 40 olan hakkımızı söke söke alırız’ şeklinde dövizler taşıyan konut sakinleri, duruma tepki gösterdi. Emlak Konutları Platformu Sözcüsü Nevzat Özkılıç, Emlak Bankası Konutları’nın 1976-1980 tarihleri arasında inşa edildiğini hatırlatıp, “7 Mart 1984 tarihli Bostanlı Uygulama İmar Planı notlarına istinaden Emlak Bankası Konutları’nın 0.40 imar büyüme hakkı bulunmaktadır. Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıl mevcut haklarımızı elimizden almak üzere plan notlarında değişikliğe gitmiş, 0.40 büyüme hakkımızı kullanacak şekilde kentsel dönüşüm taleplerimizi onaylamamış ve imar durum belgesi vermemiştir” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜME HAKKI TANINARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM İZNİ VERİLMİŞTİ’

Hem Hüseyin Mutlu Akpınar döneminde hem de mevcut Karşıyaka Belediye Başkan Cemil Tugay döneminde aynı ada üzerinde bulunan binalara büyüme hakkı tanınarak kentsel dönüşüm izni verildiğine değinen Özkılıç, “Büyüme hakkımızın belediye tarafından elimizden alınması durumunda, kentsel dönüşüme gitmek mecburiyetinde kalacak bina sahiplerinin, daire başı 400 bin ile 500 bin lira arasında bir maliyeti üstlenmesi gerekecektir. Büyük oranda emekli ve sabit gelirli kişilerden oluşan kat maliklerinin, bu bedelleri ödeme imkanı bulamayacağı aşikârdır. Dolayısıyla, Emlak Bankası Konutları’nda ikamet eden binlerce insan olduğu göz önüne alındığında, olası bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının sorumlusu, Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır” dedi.

‘ORTAK AKILLA SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM BULUNMALI’

Emlak Bankası Konutları yöneticisi Reyhan Güven ise şu ifadeleri kullandı:

“Hüseyin Mutlu Akpına belediye başkanlığı döneminde iki, Cemil Tugay’ın yönetiminde de iki binanın kentsel dönüşüm projesine büyüme hakkı verilmiş ve inşaatlar tamamlanmıştır. Bu süreçte kat malikleri, binalarını maliyet üstlenmeden belediyenin verdiği yapı ruhsatı paralelinde yenilemiştir. Bu da, biz diğer bina sahiplerine emsal teşkil etmektedir ve talebimiz aynı hakların dikey ya da yatay verilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüzde 80’in üzerinde oy veren Atakent Mahallesi Emlak Bankası Konutları sakinleri olarak Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerimiz; sosyal belediyecilik anlayışına uygun bir şekilde itirazlarımızı dikkate alarak, 0.40 emsal büyüme hakkımızı koruyan 07.03.1984 onaylı Bostanlı İmar Planı notlarında değişikliğe gitmemesi yönündedir. Cemil Tugay’dan beklentimiz, yakın zamanda verdiği demeçlerdeki gibi bize mahkemeye yolunu göstermesi değil, seçmenlerini mahkeme salonlarından ziyade sosyal platformlarda görüşmeye davet etmesi ve ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulmasıdır.”

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