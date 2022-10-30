Karşıyaka ağır yaralı

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Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) – TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta üst üste 3 galibiyetin ardından evinde 1954 Kelkit Belediyespor’a 1-0 mağlup olan Karşıyaka, mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda lider Yeni Mersin İdmanyurdu’nun berabere kaldığı haftada yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’na coşan 4703 biletli taraftarının 99’uncu Cumhuriyet Bayramı’na özel oluşturduğu müthiş atmosfere rağmen mağlup olan Karşıyaka, taraftarına hem bayramı hem de bu hafta içi 1 Kasım’da kutlayacağı kulübün 110’uncu kuruluş yıl dönümünü zehir etti.

İzmir’e gelene kadar 8 maçta 1 galibiyeti olan, geçen hafta sonuncu Eskişehirspor’a evinde yenilen Gümüşhane’nin ilçe takımı Kelkit önünde henüz ilk yarıda 10 kişi kalan Karşıyaka, ardından mağlubiyetten kurtulamadı. Kaleci Yusuf’un 32’nci dakikada kırmızı kartla oyundan atılmasıyla eksildiği maçta 45+4’te golü kalesinde görerek devre arasına mağlup giren Karşıyaka, ikinci yarıda 10 kişiyle birçok pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi.

GÜRAÇAR’A İSTİFA ÇAĞRISI

Grupta liderliğini sürdüren Mersin İdmanyurdu’nun 6 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske atan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar teknik direktör Erman Güraçar’ı istifaya davet etti. Erman Güraçar, taraftarlar geçen haftalarda da tepki göstermesine rağmen Başkan Turgay Büyükkarcı’nın desteğiyle görevde kalmıştı.

ALSANCAK’TA YIKILDI

Karşıyaka, bu sezon 8 yıl sonra yenilenmiş haliyde döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynadığı 5 maçın 3’ünde puan kaybetti. Stattaki ilk sınavında Belediye Derincespor’a seyircisiz maçta 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, taraftarıyla buluştuğu ilk sınavda Şile Yıldızspor’la 0- berabere kaldı. Alsancak’ta Karbel Karaköprü Belediyespor’u 2-1, Edirnespor’u 2-0 yenerek kara bulutları dağıtan Karşıyaka, fırsat yakaladığı art arda ikinci iç saha maçında Kelkit’e teslim oldu. Karşıyaka, bu sezon deplasmanda ise 4 maçın 3’ünü kazanıp, 1 mağlubiyet aldı.

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