Kars Şeker Fabrikası’nda kireç ocağı ateşleme töreni yapıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Şeker Fabrikası’nda, 27’nci dönem pancar alım kampanyası kapsamında kireç ocağı ateşleme töreni düzenlendi. Kireç ocağının ateşlenmesiyle başlayan ve 35 gün sürecek kampanyada 60 bin ton pancar işlenerek 9 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilecek.

Törene eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, fabrika müdürü Ayhan Babacan, fabrika yetkilileri ve çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, bu seneki kampanya döneminde 63 bin ton bedeli ödenen pancar olacağını belirterek, 60 bin ton işlenen pancarla 9 bin ton kristal şeker üretileceğini ifade etti. Kampanyada yan ürün olarak yaklaşık 19 bin ton küspe ve 2 bin 500 ton civarında melas elde edileceğini kaydeden Babacan, kampanyanın 35 gün süreceğini söyledi.

Kars Şeker Fabrikası’nda pancar üretiminin bu sene dönüm noktası olacağına vurgulayan Babacan, fabrikanın Kars için, tekrar eski güzel günlerine kavuşması noktasına gelindiğini belirtti. Babacan, ”Bu sene Genel Müdürümüz Mücahit Alkan’ın Doğu’da başlatmış olduğu yüzde 10 pancar parası teşviki sayesinde çiftçimiz daha çok pancar ekmiş ve üretim geçen senenin iki katına çıkmıştır. Çiftçimizin yüzü gülmüştür ve seneye üretilen pancar miktarının tekrar iki katına çıkması, yani 150 bin ton pancar üretimini hedeflemekteyiz. Ayrıca bu sene DAP tarafından tedarik edilip, fabrikamıza hibe edilen 10 adet tek sıralı, 13 adet çift sıralı pancar söküm makinasını bölgelerimize dağıtımını sağlayarak çiftçilerimize destek olup, pancar ekiminin daha fazla olması yolunda gerekli çalışmaları yaparak, çiftçimizin daima yanında oluyoruz. Kampanyamızın arıtımında kullanılan kireç sütü için bugünkü kireç ocağı ateşleme töreninin hayırlı ve uğurlu olmasını, kazasız belasız verimli bir kampanya olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘YILLARCA BUNUN MÜCADELESİNİ VERDİK’

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da fabrikanın özelleştirilmemesi için çok mücadele verdiklerini söyleyerek, ”Şeker fabrikalarının bir takım sebeplerden özelleştirme süreçlerinde biz Kars Şeker Fabrikası’nın ayakta kalması için tabiri caize canımızı dişimize taktık. Yıllarca bunun mücadelesini verdik. Bu mücadele zordu. Şeker pancarına ilave bir desteğin olmaması sebebiyle yavaş yavaş insanımız şeker pancarı ekimini azaltmıştı. Burada 7 gün kampanya yaptığımız günleri hatırlıyorum. Sizin 7 gün kampanya yapabildiğiniz zamanlarda şeker fabrikasının bir an önce özelleşmesiyle alakalı bir baskı vardı. Siyasete baskı vardı, hükümete baskı vardı. Ama biz 2011’den sonra bu fabrikanın ayakta kalabilmesi için mücadele ettik. Şükürler olsun 65 bin tonlara yaklaşan, 9 bin ton şeker, 2 bin 500 ton melas ve 20 bin tona yakın buradan küspe elde edeceğiz” dedi.

‘BUNUN HAYATTA KALMASI LAZI

65’inci hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapan milletvekili Ahmet Arslan ise, “2011’de fabrikadaki işçi arkadaşlarımızı ziyaret ederken, herkesin söylediği şuydu; ‘Kars’ın bütün fabrikaları geçmişte kapatılmış, ya da birilerine verilmiş, birileri onları işletmek yerine arazilerini başka türlü değerlendirmiş, dolayısıyla istihdam ortamı, istihdam imkanını ortadan kaldırmış. Bir tek istihdamı sağlayan bu fabrika var. Bunun hayatta kalması lazım’ demişlerdi. Memnuniyetle 9,5 yıldır fabrikamızın gelişerek ayakta kalabilmesi adına gayret sarf ediyoruz ve karşılığını aldığımızda görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kireç ocağı ateşlenerek kampanya süreci başlatıldı.

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