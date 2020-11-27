Kars Çayı kısmen buz tuttu

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, "Olimpiyattaki hedef tabii ki altın. Karate ilk defa olimpiyatlarda olacaktı ve ertelendi. Bu üzüntü verici bir durum oldu. Ama iyi taraflarından bakmaya çalışırsak; bir sakatlığım vardı ve bunun üstesinden yeterince geldim, kendimi kuvvetlendirdim, daha iyi olduğumu hissediyorum" dedi.