13.3 C
Ankara
26 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı
Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.
Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.
Sağlık Haberleri

Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

Editör Editör

-

5
0

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay’ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Laçin ilçesinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen Zübeyde Altunay’ın karnında kitle olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. 2 saate yakın süren ameliyatla Zübeyde Altunay’ın karnından 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Başarılı bir ameliyat geçiren Zübeyde Altunay’ın doktoru Mustafa Uzun, “Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, şişlik yapan büyük bir kitle tespit ettik. Kendisine hemen ameliyat olması gerektiğini söyledik. Hastamız önce korktuğunu ve ameliyat olmak istemediğini söyledi. Bizler de doktoru olarak hastalığın boyutunu kendisine anlattık. Bu sırada en küçük oğlu Fırat ‘Anne acı çekmene dayanamıyorum’ deyince hastamız yakınları tarafından ameliyata ikna edildi. 1 saat 45 dakika süren ameliyatla hastamızdan 13 kilogram kitle çıkardık. Operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmemiştir. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olup taburcu olmayı beklemektedir” dedi.

‘ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI’

2 yıldır ağrıları olduğunu anlatan Zübeyde Altunay, “Hastaneye geldik ve korktuğum için ameliyat olmak istemedim. Oğlumun sözleri beni etkiledi ve ameliyat olmayı kabul ettim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an üzerimden sanki büyük bir yük kalktı” dedi.

DR. UZUN: KİTLE ALINMASAYDI TEHLİKE OLABİLİRDİ

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, karnından ameliyatla 13 kiloluk kitle çıkarılan 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Uzun, hastaya zamanında müdahale edildiğini belirterek, “Hasta biraz daha geç kalsa kist patlayabilirdi ya da kalbe ve akciğerlere baskı yapabilirdi. Bu da solunum bozuklukları oluşturabilirdi. Çünkü kist çok büyüktü. Ayrıca hastaya daha önce ‘kist var’ denilmiş, ancak korktuğu için ameliyat olmamış. Uzun bir süre de beklemiş. Bu durum çok tehlikeli olabilirdi. Zamanında müdahale ile aldık, şu an patoloji sonucunu bekliyoruz” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikGenco Erkal, Bursa’da kapalı gişe oynadı
Sonraki İçerikKonuşamayanlara umut olacak yeni beyin implantı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Sağlık Haberleri

Kalp sağlığı için büyük risk

Editör -
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı uzun süren araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenlere göre yüzde 87 daha fazla.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Konuşamayanlara umut olacak yeni beyin implantı

Editör -
Kaliforniya Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, insanların düşüncelerini konuşmaya çevirebilen bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurdu.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

“Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın”

Editör -
Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, oruç tutarken zorluk yaşamamak için vücudu şimdiden Ramazan’a hazırlamak gerektiğini söyledi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Hindistan’da yangın, modaevini küle çevirdi

Editör -
Hindistan’da bir modaevinde klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Iowa Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı uzun süren araştırma sonuçlarına göre, kahvaltı etmeyenlerin kalp rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetme oranı, hergün kahvaltı edenlere göre yüzde 87 daha fazla.

Kalp sağlığı için büyük risk

beyin implantı

Konuşamayanlara umut olacak yeni beyin implantı

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın (47) karnından ameliyatla 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.

Korkmayın Gelin Bize Destek Olun

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği(AŞDER) üyelerinden Ezgi Soğukpınar'ın şizofreni hastalarına ön yargıyla yaklaşanlara bir mesajı var.
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Özel Haber Mehmet Akgün -
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

Özel Röportaj Emre Yılmaz -
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71