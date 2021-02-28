Karlıova’da silikozis hastalığından 26’ncı ölüm

Serkan BİNGÖL- Aziz ÖNAL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- İSTANBUL’da, kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ercan Akyürek (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl’ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 26’ya Türkiye genelinde ise 74’e yükseldi.

İstanbul’da, 1990- 2000’li yılları arasında ‘merdiven altı’ diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ercan Akyürek, tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Akyürek’in de ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl’ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya, Türkiye genelinde ise 74’e yükseldi. 7 yıl önce de aynı hastalıktan kardeşi Emrah’ı da kaybeden Ercan Akyürek’in cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde toprağa verildi.

70 SİLİKOZİS HASTASI VAR

Taşlıçay köyünde 70’e yakın silikozis hastasının olduğunu ifade eden köy muhtarı Fikret Oral, “Yıllardır köy halkı olarak bu hastalıkla mücadele ediyoruz. 1990’lı yıllarda ailelerini geçindirmek için bu atölyelerde çalışan gençlerimiz bu hastalığa yakalandı. Köyümüzde 70 silikozis hastası var ve birçoğu solunum makinesinden destek alıyor. Kış aylarında yollarımız kapandığı zaman en azında sağlık ocağında tedavi olabilsinler” dedi.

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