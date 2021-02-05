Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl) (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, cami çatısında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti.
Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı geceleri eksi 10 dereceye kadar düşünce buz sarkıtları oluşmaya başladı. Çarşı merkezinde Ulucami’ye cuma namazı için gidenler 2 metreyi geçen buz sarkıtları nedeniyle giriş ve çıkışlarda zorluk yaşadı. Cami cemaati, soğuk bir ilçede yaşadıkları için bu tür durumlarla sürekli karşılaştıklarını ve zor anlar yaşadıklarını söyledi.
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Karlıova’da cami çatısında 2 metrelik buz sarkıtları
Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl) (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, cami çatısında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti.