Karlıova’da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yarım metreye yaklaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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