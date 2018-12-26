Yenimahalle Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başkentte öğlen saatlerinde başlayıp tüm gün etkili olan ve sabaha karşı buzlanmaya neden olan kar yağışı sebebiyle ilçenin dört bir yanında teyakkuza geçti.

Trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, ana yollar ile birlikte tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizliyor.

Tüm ekipler teyakkuzda

50 farklı noktada 150 kişilik ekiple ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için her yıl olduğu gibi bu yılda 7/24 mesai yaparak çalışmalarına devam ediyor. Anayolların, bulvarların ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, ilçenin birçok mahallesinde buzlanmadan dolayı yolda kalan araçlara yardım etti.