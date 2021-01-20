Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılabilmesi için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun kapalı olduğu kent genelinde İl Özel İdaresi’ne bağlı 5 karla mücadele ekibi, 5 greyder, 6 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Refahiye ilçesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile mücadele eden ekipler, özellikle yüksek kesimlerde zor şartlar altında görev yapıyor.

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