Karla kaplı yolda drift atan sürücüye ceza

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE’de, karla kaplı yolda drift atan otomobilin sürücüsüne 6 bin 700 lira ceza kesildi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezinde karla kaplı yolda 81 ABL 670 plakalı otomobiliyle drift yapan Mehmet Karakaya, arkadaşının cep telefonuyla çektiği bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü gören polis ekipleri, Mehmet Karakaya’ya drift atması nedeniyle 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı.

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